الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية

أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قرار أسعار الفائدة الأمريكية اليوم الأربعاء، الذي يعتبر الاجتماع قبل الأخير هذا العام للجنة السوق المفتوح الأمريكية، والذي جاء وفق التوقعات.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدلات الفائدة الأمريكية، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%، وذلك عند أعلى مستوى في 22 عاما.

قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

ويعتبر قرار بنك الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي، مهما لكافة الأسواق لأنه يحدد أسعار العائد على التمويل وتقتضي به البنوك المركزية حول العالم التي تربط عملتها بالدولار مثل دول الخليج.

كما يسهم قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في تحديد أسعار الذهب في كافة الأسواق في أنحاء العالم وتحديد سعر الدولار مقابل العملات وتحديد العائد على أدوات الدين الحكومية.

انخفض معدل التضخم، مقاسا بالمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، نذ أن بلغ ذروته عند أكثر من 7% في يونيو من العام الماضي بأكثر من النصف - على الرغم من أنه لا يزال عالقا بقوة فوق مستوى 3%.

معدلات الفائدة الأمريكية

وتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين في أوروبا وأمريكا، بما في ذلك أولئك الذين يعملون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود هذا العام بسبب الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة، التي أضعفت القطاع المصرفي الأمريكي والعالمي.

ومع ذلك، ظل النمو الاقتصادي قويا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن إلى حد مدهش، الأمر الذي عزز التوقعات بما يسمى "الهبوط الناعم"، عندما يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم بسلاسة دون إلحاق الضرر بالاقتصاد.