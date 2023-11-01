العراق يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنها تدين - بأشد العبارات "الاستهداف اللا إنساني من قبل سلطة الاحتلال لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب في استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء".

وجددت موقف العراق الثابت - شعبا وحكومة - من القضية الفلسطينية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة.

وأكدت الوزارة أنّ الظلم والقتل غير المبرر واغتصاب الحقوق؛ سيفاقم من انعكاسات ما يحصل في الجانب الإنساني.