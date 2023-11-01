وزير الشئون الخارجية الهندي يبدأ زيارة إلى إيطاليا

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن وزير الشئون الخارجية إس جايشانكار سيبدأ زيارة إلى إيطاليا غدًا الخميس، وتستمر حتى بعد غد الجمعة؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أن وزير الشئون الخارجية الهندى سيجتمع خلال هذه الزيارة مع نظيره الإيطالي أنطونيو تايانى، كما من المتوقع أن يجتمع مع كبار المسئولين الإيطاليين.

وأشار البيان إلى أن إس.جايشانكار سيلقى كلمة خلال الجلسة المشتركة للجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي، فضلا عن إلقاء كلمة أمام أعضاء لجئة شئون الاتحاد الأوروبي وجمعية الصداقة البرلمانية الهندية الإيطالية، وأنه سيلتقى مع أعضاء الجالية الهندية في إيطاليا.

وأكد أن الهند وإيطاليا تتمتعان بعلاقات ودية وتعاون في العديد من المجالات، لافتا إلى أن الوزير الهندى سيزور إيطاليا بعد أن يختتم زيارته الحالية للبرتغال.

وكان وزير الشئون الخارجية الهندى قد قال، في تدوينة له على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه أجرى محادثات مثمرة مع وزير الخارجية البرتغالي خواو كرافينو، وتم إحراز تقدم في التعاون الاقتصادى بين البلدين، موضحا أنه تم تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع في مناطق غرب آسيا وأوكرانيا وآسيا الوسطى والمحيطين الهندى والهادى.