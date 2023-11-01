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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 8796 شهيدًا

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796 شهيدًا. 
وكانت مصر استقبلت عددًا من الجرحى الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدًا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج العلاج.

يجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة بلغت نحو 80 مصابًا وجريحًا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين، وتستعد مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 70 مصابًا من أصل 80 سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بسبب استشهاد بعضهم ومعالجة آخرين.

القاهرة الاخبارية العدوان الإسرائيلي قطاع غزة