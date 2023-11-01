وزيرة خارجية اليابان: مصر تعي أهمية المياه لأنها “هبة النيل”

أكدت يوكو كاميكاوا، وزيرة الخارجية اليابانية، أن أسبوع القاهرة السادس للمياه، فرصة مناسبة ومهمة لمتابعة مؤتمر المياه الأممي الذي عقد في مارس 2023، مشيرة الى أن مياه العالم في أزمة وخطر حقيقي وتحتاج إلى العمل الجاد.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية، خلال فعاليات «متابعة الحوار التفاعلي.. المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 2023 حول استعراض منتصف المدة الشامل لعقد المياه»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، إن المياه أثمن وأهم ما نتشاركه في هذا الكوكب، مؤكدة أن مياه الكوكب في خطر الآن، وأن المخاطر تتجاوز الخطوط في كافة المجالات خاصة المتعلقة بالمياه.





وأضافت ، أن آثار التغيرات المناخية نشعر بها جميعا، حيث تتسبب فيما نتعرض له من جفاف وفيضانات، مؤكدة أهمية تجاوز ذلك من خلال التعاون بهدف التوصل لحلول مناسبة.

وتابعت: إننا جميعا نسعى لمواجهة هذا التحدي من خلال ٣ عناصر، هي جمع البيانات العلمية والتوسع في نظم الإنذار المبكر، ابتكار الحلول التي تجعلنا نتكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدة أن توافر البيانات اللازمة لصناع القرار، يساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة.





وأشارت إلى أهمية مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، وإلى دعم اليابان مثل هذه المبادرات الهامة لمواجهة التحديات والحد من آثارها.

وتابعت "أعلم أن مصر علي وجه الخصوص تعي أهمية المياه لأنها بنت حضارتها كونها هبة النيل».

وقالت: إن لم نتحرك الآن لمواجهة آثار التغيرات المناخية، فالأجيال القادمة ستواجه كوارث لا يمكن مجابهتها، مؤكدة أهمية حشد الجهود والتعاون من أجل حماية الكوكب.

وإنطلق الأحد الماضي، إسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم .