تموين الدقهلية: ضبط لحوم ودواجن منتهية الصلاحية خلال حملات مكبرة

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية شن حملات تموينية مكبرة بـ11 مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظة للمرور على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وتحرير 253 محضرًا.

وأضاف دايرة فى تصريحات صحفية، اليوم، أن الحملات جرى تنفيذها بأحياء ومراكز ومدن نبروه والجمالية ومنية النصر والمطرية وشربين المنصورة وميت غمر وطلخا وبني عبيد ودكرنس والمنزلة حيث جرى المرور على 175 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الإنتاج، والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات والتأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه جرى المرور علي المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

ولفت الى ان المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم إعطاء بون، وعدم نظافة أدوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر غش تجاري ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة، محاضر ذبح خارج السلخانة، ومحاضر عدم تمكين حملة من اعمالها، ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق، وتجميع بطاقات تموينية .

وضبطت الحملة 170 كيلو لحوم بلدية وفراخ مجمدة، و3 طن ملح و20 صفيحة جبنة، و 41 اسطوانة غاز، و300 شيكارة ذرة، و 20 شيكارة بودرة بلاستيك و480 عبوة تونه و120 زجاجه خل ابيض ونصف طن سكر ونصف طن علف و2000 لتر سولار و2000 لتر بنزين و 33 شيكارة دقيق و20 كيلو زبيب و50 كيلو عسل و5 كيلو بهارات وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد وكيل وزارة التموين المواطنين بالإبلاغ عن اي حالات تلاعب من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة(https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك على" Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد أو من خلال ارسال رساله عبر صفحة المديرية خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحاً وحتى الساعة "2" ظهراً.

وأكد دايرة تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

مواد غذائية فاسدة فى حملة تموينية

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