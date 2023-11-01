الجمعة.. ثنائي الڤيولينة والجيتار على المسرح الصغير بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع سفارة البرازيل بالقاهرة، حفلا لثنائى الڤيولينة والجيتار، ليڤيا وفريد، وذلك في الثامنة من مساء الجمعة المقبل، الموافق 3 نوفمبر الجاري، على المسرح الصغير بدار الأوبرا.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات التي تعبر عن الطابع الفني في البرازيل منها: "سحابة وردية، وأرض مليئة بالنجوم، ومالاندرينها، وكانتيجا، وفيولا دي بيم كير، وليلة القديس يوحنا، والفيولينة المحطمة، وذكريات يباكاراي، والوهم الحقيقي، ولويزا" وغيرها.

قدما الثنائى ليفيا، وفريد، عروضا فنية في أكثر من 20 دولة، وشاركا فى الكثير من المهرجانات العالمية ، نالا العديد من الجوائز منها جائزة برو الموسيقية "البرازيل" عام 2021، والمركز الأول فى مسابقة موسيقية دولية بكوريا عامى 2019 و2023 وغيرها.