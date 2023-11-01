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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الأوبرا تستضيف ثنائى برازيلى على المسرح الصغير

ثنائى برازيلى على
ثنائى برازيلى على المسرح الصغير
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تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة البرازيل بالقاهرة حفلا لثنائى الڤيولينة والجيتار ليڤيا وفريد وذلك في الثامنة مساء الجمعه 3 نوفمبر على المسرح الصغير

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات التي تعبر عن الطابع الفنى فى البرازيل منها سحابة وردية ، أرض مليئة بالنجوم  ، مالاندرينها ، كانتيجا ، فيولا دي بيم كير ، ليلة القديس يوحنا ، الفيولينة المحطمة ، ذكريات يباكاراي ، الوهم الحقيقي ، لويزا وغيرها

الجدير بالذكر أن الثنائى ليفيا وفريد  قدما عروضا فنية في أكثر من 20 دولة، وشاركا فى الكثير من المهرجانات العالمية ، نالا العديد من الجوائز منها جائزة برو الموسيقية (البرازيل) عام 2021، المركز الاول فى مسابقة موسيقية دولية بكوريا عامى 2019 و2023 وغيرها .

دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر سفارة البرازيل ثنائى الڤيولينة والجيتار ليڤيا وفريد المسرح الصغير