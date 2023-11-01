"بالتضامن نبني الوطن.. جامعة أسيوط تنظم لقاء طلابياً

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة؛ لقاء طلابياً لمبادرة "بالتضامن نبني الوطن"، وذلك برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والمنسق العام لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وبحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد المنصوري منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسيوط، وبمشاركة حشد كبير من طلاب الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إن فعاليات اللقاء الطلابي تستهدف؛ رفع الوعي لدى الشباب الجامعي، حول الكثير من القضايا التي تشكل محور اهتمامه، وذلك في ضوء حرص الجامعة على توسيع حلقات النقاش بين الطلاب، وزيادة مجالات التطوع، والمشاركة المجتمعية.

شهد اللقاء؛ تكريم الطلاب المتميزين في مسيرة التطوع بالوحدة، خلال العام الماضي ٢٠٢٢-٢٠٢٣م، وأيضاً تسليم درع التضامن الاجتماعي؛ لأفضل متطوع بالوحدة، إلى جانب تنظيم مسابقة ثقافية للطلاب؛ للتدريب على العمل الجماعي، والتفاعل مع الآخرين، وتعزيز روح الفريق.

جدير بالذكر، أن مبادرة "بالتضامن نبني الوطن" ، تضمنت : تخصيص سلسلة من الحلقات النقاشية للطلاب، بعنوان: (مساحة للفكر)، ومن المقرر أن تنعقد جلساتها يوم الأربعاء من كل أسبوع، بمقر الوحدة بالجامعة؛ وذلك بهدف رفع الوعي لدى الشباب الجامعي، حول الكثير من القضايا التي تشكل محور اهتمامه.