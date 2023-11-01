وصول الحالة الرابعة من مصابي غزة للعلاج بمستشفى العريش

وصلت قبل قليل الحالة الرابعة من مصابي غزة للعلاج بمستشفى العريش العام، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء.

ورصدت قناة القاهرة الإخبارية، وصول سيارات إسعاف تقل عددا من الجرحى الفلسطينيين للجانب الفلسطيني لمعبر رفح.

وأضاف مراسل القناة، أن هناك إصابات كبيرة بين المرضى، حيث تنوعت الإصابات ما بين الحروق فى أجزاء متفرقة، وتركيب بعض الدعامات على الصدر أى أنها حالات حرجة.

كما رصدت استعدادات بمستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، وتجهيز عدد من المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، كما تتمركز أكثر من 40 سيارة إسعاف أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة.

وأكدت أن هناك تنسيقا مصريا فلسطينيا لتوفير الدعم للمصابين في غزة، وتعاون بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لخدمة المصابين.