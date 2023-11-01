مصرع طفلة وإصابة 3 من أسرة واحدة فى اصطدام سيارة بمحول كهرباء بالدقهلية

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 3 من أفراد اسرتها، وذلك حال استقلالهم سيارة ملاكي وسيرهم على الطريق الفرعي "ميت زنقر – ديسط" بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية واصطدامهم بمحول كهرباء وجرى نقل المصابين الى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج وحجز المتوفية بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول كلا من:"محمد.ص.ب"،41 عاما، موظف بشركة بترول، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وزوجته"غ.ع"،33 عاما، مدرسة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، و كريمتهما "ب"،4سنوات طالبة بالصف الثاني الإبتدائي، ومصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"ف.م.ص"، متوفاة"، وجميعهم يقيمون بقرية ميت زنقر" إدعاء حادث طريق".

بسؤال الأول والثانية ، قرروا أنهم حال استقلالهم السيارة "د ل ج 1762 ملاكي"، قيادة الأول وسيرهم على الطريق الفرعي "ميت زنقر- ديسط"، أمام القرية محل إقامتهم ، اختل مقود القيادة بيد قائدها مما أدى الى انحرافه واصطدامه بمحول كهرباء على جانب الطريق وحدوث إصابتهم ووفاة نجلته،ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.