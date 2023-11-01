"مياه الأقصر" و"الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" تتعاونان لإنشاء وحدات ترشيح طبيعي.. صور

وقع العميد أ.ح مهندس سالم أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الأربعاء، بمقر الشركة، بروتوكول تعاون لإنشاء وحدات ترشيح طبيعي ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ذلك بحضور الدكتور أحمد الضرغامى والمهندسة باريهان سليمان مسئولى برنامج الأمم المتحده للمستوطنات البشرية بمصر.

وتتعاون الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر فى العديد من المشروعات التى تقوم على تكنولوجيات متطورة منها الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار والتى تستخدم لإنتاج مياه الشرب باعتبارها تكنولوجيا طبيعية خضراء، حيث يهدف البروتوكول لإنشاء وحدات ترشيح طبيعى بمحطة مياه الشرب بالصعايده مما يؤدى لتحسين خدمة مياة الشرب بالمنطقة.

جدير بالذكر، أن تقنية الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار (RBF)، هى تقنية يتم فيها استخدام المكونات الطبيعية للتربة "قاع وضفاف النهر" كوسط ترشيحي طبيعي- لإنتاج مياه شرب نقية بدلا من الوسط الصناعي فى محطة التنقية التقليدية، وتمتاز بالتحكم الطبيعي فى الملوثات وإزالة فعالة للمواد الصلبة، تنقيه طبيعية ( تكنولوجيا خضراء) لا يستخدم فيها كيماويات.

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