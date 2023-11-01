الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل حكومة وبرلمان جديدين في جمهورية الجبل الأسود

رحب الاتحاد الأوروبي بتشكيل برلمان وحكومة جديدين في جمهورية الجبل الأسود، معربًا عن تطلعه إلى إظهار قدرتهما والتزامهما بسرعة على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أقصر إطار زمني ممكن.

وأعرب الاتحاد الأوروبي - في بيان صحفي، نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له، اليوم /الأربعاء/ - عن آماله في أن يحافظ الجبل الأسود (مونتينيجرو) على سجله المتواصل في التوافق الكامل مع السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يشجع جميع أصحاب المصلحة السياسيين في الجبل الأسود على التركيز على بناء توافق في الآراء بشأن الإجراءات ذات الأولوية المطلوبة لدفع الجبل الأسود على مسار الاتحاد الأوروبي، وعلى الأخص في مجال سيادة القانون للوفاء بالمعايير المؤقتة بموجب الفصلين 23 و24، لا سيما فيما يتعلق بالتعيينات القضائية الرئيسية وإصلاحات الاتحاد الأوروبي التي طال انتظارها.

وأعرب الاتحاد الأوروبي - في ختام البيان - عن تقديره لالتزام الجبل الأسود بمساره الاستراتيجي نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل رغبة الأغلبية الساحقة من مواطني الجبل الأسود.

