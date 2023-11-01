"صرف إسكندرية" تشارك في جلسة نقاشية بأسبوع القاهرة للمياه

شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في حلقة حوارية عن التغيرات المناخية بمحافظة الإسكندرية كحالة دراسة لظواهر التغيرات المناخية الحادة التي تتعرض لها الإسكندرية، وذلك في إطار فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتم استعراض جهود الشركة في مواجهة أثار التغيرات المناخية وكيفية التكيف معها والمرونة وتقليل الاضرار وقد تم خلال الجلسة عرض أوجه التعاون فى هذا المجال بين الشركة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ خلال السنوات الماضية.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية الي مواكبة الشركة لمتطلبات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية واعادة استخدام المياه المعالجة.

ودعم الدولة الكبير في هذا المجال بمشروعات لرفع كفاءة المنظومة بتكلفة ٢.٣ مليار جنيه، بخلاف مشروعات استراتيجية إدارة مياه الأمطار بفصلها عن شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية بـ ٩ مشروعات ذات الأولوية الأولي بتكلفة تقارب المليار جنيه.

ودور قطاع التخطيط بأتمتة منظومة الشركة في التعامل مع الأمطار بتحديد جميع النقاط الساخنة وتمركزات السيارات اثناء النوات وتجمعات مياه الأمطار خلال الشتاء، وكذلك توقيع الخرائط المناخية الواردة من الأرصاد علي خرائط نظم المعلومات الجغرافية، لتحديد المناطق التي يتوقع سقوط الأمطار عليها كثافة المطر والتوقيت بالساعة.

وقام الحضور بالإشادة بأداء ودور قطاع التخطيط بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية فى هذا المجال.

كما أكد "نافع" اهتمام الدولة ووزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمشروعات الطاقة الشمسية بهدف توفير الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.

ونفذت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية محطة الطاقة الشمسية بموقع ٩ بطاقة ٣٦٠ كيلو وات، ومحطتي طاقة شمسية بمحطة معالجة المعمورة ومعالجة الكيلو ٢١.

بخلاف مشروع هاضم محطة التنقية الشرقية الذي أنشئ بهدف تحسين خواص الحمأة المنتجة والحد من التلوث وتحسين الوضع البيئي وانتاج طاقة كهربائية تزيد عن ٥٠% من استهلاك المحطة وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يقرب من ٢٤ ألف طن سنويا.

ويهدف إسبوع القاهرة السادس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي ، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه ، وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإبتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية ، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه ، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

أدار الجلسة د.مها خلاف مدير مشروع إدارة مياه دلتا النيل مصر بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى .

وكانت الجلسة برئاسة د. أحمد معوض رئيس مجلس إدارة شركة نوفا للصناعات واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ود. هشام العسكري نائب رئيس هيئة الفضاء المصرية ودكتورمصطفي موسي رئيس قسم الهندسة البيئية بجامعة العلوم والتكنولوجيا مدينة زويل ودكتور يحيي إمام الأستاذ المساعد ببرنامج الهندسة البيئية.