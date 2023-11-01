ننشر أبرز مشاركات محافظة دمياط في مهرجان التعلم مدى الحياة

أطلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عددا من التصريحات الصحفية اليوم الأربعاء حول مشاركة محافظة دمياط في مهرجان التعلم مدى الحياة والذي تنظمه الأمم المتحدة، حيث استعرضت فيها محافظ دمياط أهم إنجازات المحافظة بملف التعلم مدى الحياة وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.

واستهلت "محافظ دمياط" العرض بالإشارة إلى أن دمياط قد حصلت على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١ ضمن عشر مدن حول العالم، وذلك بعد النجاح الذى حققته المدينة الصديقة للنساء "مدينة دمياط للتعلم" والتى تم انشاؤها بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، حيث تضم مساحات مخصصة لتعليم الحرف والصناعات الصغيرة وأيضًا مساحة أخرى تستخدم كمعرض ، مساحات خضراء وترفيهية للأطفال، ساهمت المدينة فى دعم أهداف التمكين الاقتصادى والاجتماعى للسيدات واتاحة المحتوى الثقافى لها ولاطفالها لوقوع المدينة بمحيط المكتبة..

وأشارت " المحافظ " إلى أن السنوات الأخيرة شهدت عقد عدد كبير من الدورات التدريبية والانشطة بالمجالات المختلفة لتعزيز أهداف التعلم مدى الحياه، جاء عدد منها بالمدينة ، علاوة على إقامة معارض لتسويق منتجات السيدات بالمدينة وذلك خلال مشاركتها بمهرجان التعلم مدى الحياة المُنعقدة فعالياته بمدينة شنغهاى الصينية، والذى نظمته شبكة اليونسكو لمدن التعلم GNLC بالتعاون مع جامعة شرق الصين للمعلمين ECNU ..

ولفتت أيضًا إلى ما تم تحقيقه بمجال التعليم العام والفنى و التعليم الجامعى ، وكذلك أوجه الشراكة التى حققتها المحافظة على الصعيدين المحلى والدولى من أجل تعزيز أهداف التنمية المستدامة والتدريب على المواطنة العالمية خاصة بالمجالات الصحية والتكنولوجية و العمل نحو تطبيق التحول الرقمى .

وأشارت " المحافظ " مجددًا إلى الاستراتيجية التى تعمل محافظة دمياط نحو تحقيقها ضمن الرؤى المستقبلية لمدينة التعلم بدمياط لمواجهة التحديات المختلفة وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة والتى تأتى من خلال تحقيق المزيد من التواصل بين مدن الشبكة لتبادل الخبرات والوصول إلى أفضل الممارسات للتنفيذ.

وأضافت " الدكتورة منال عوض " أنه وانطلاقًا من أهداف الملتقى لتسليط الضوء حول تلك الانجازات المحققة على مدار عشر سنوات ، فأنه لابد من الاستمرار فى تحقيق التطور المنشود وذلك لتلبية الاحتياجات المتغيرات للمجتمعات وأيضًا الاستجابة للتحديات العالمية ، علاوة على تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة..

وذكرت " محافظ دمياط " أن إستراتيجية التعلم مدى الحياة قد ساهمت وبشكل كبير فى دعم الجهود التى بذلتها محافظة دمياط لمواجهة التحديات المطروحة على الساحة فى الوقت الراهن ، والتى جاء أبرزها دعم وتمكين المرأة ، وتأهيل الشباب والفتيات وصقل مهاراتهم ومساعدتهم على بدء مشروعاتهم من خلال البرامج التدريبية التى تم اطلاقها