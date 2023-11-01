معرض للحرف اليدوية ودورات تدريبية.. حصاد جامعة حلوان خلال أكتوبر

أعلنت جامعة حلوان عن بعض الأنشطة التى قامت بها الجامعة خلال شهر أكتوبر، حيث شارك وفد من طلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بجامعة حلوان فى الدورة التدريبية، والتي أقيمت بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية لطلاب الدراسات العليا.

واستضافت جامعة حلوان ممثلي جامعة كيوشو اليابانية والسفارة اليابانية والمؤسسات اليابانية بالقاهرة من خلال كلية الصيدلة بالجامعة، التى نظمت معرض الدراسة باليابان لطلاب الجامعات والدراسات العليا.

كما نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان المعرض الثالث للحرف اليدوية للأسر المنتجة ومنتجات الطلاب، حيث يساهم في عملية التمكين الاقتصادي للموظفين والعاملين بالجامعة والطلاب والأسر المنتجة بهدف تحسين مستوى معيشتهم ودعم منتجاتهم من خلال فتح معارض لهم لبيع منتجاتهم ولبناء قدراتهم، وذلك للحفاظ على المكتسبات المهمة في التمكين الأسري ولتحقيق دور مهم في برامج ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في كافة المجالات.

وفى إطار حرص جامعة حلوان بتطوير مهارات الطلاب فى كافة التخصصات، أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة للطلاب الجدد عن رسالته والخدمات التي يقدمها وتتمثل في تطوير قدرات طلاب الجامعة وخريجيها والباحثين داخل الجامعة وخارجها، وإكسابهم المهارات اللغوية الأساسية والاستجابة لاحتياجاتهم اللغوية بالإضافة إلى تنمية المهارات في كافة التخصصات العلمية، حيث تم الإعلان عن العديد من الدورات التدريبية لتعليم اللغة لطلابها، كما أعلن عن عقد البرنامج التدريبي بعنوان "اللغة الإنجليزية في مجال السياحة والضيافة" وذلك بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق، ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللغوية للطلاب في مجالات عملهم المهنية بمختلف التخصصات السياحية والفندقية.

كما أعلنت المكتبة الرقمية بجامعة حلوان عن تنظم ورشة العمل بعنوان " استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصرى"وتتمثل أهمية هذه اللقاءات العلمية في أنها تتيح التفاعل بين الباحثين المصريين ونظرائهم من كل دول العالم لتبادل الخبرات والاطلاع على الجديد في المجالات البحثية المختلفة.

كما أطلقت جامعة حلوان مبادرة "طالب بس حريف" لتمكين الطلاب من الحصول على وظائف فنية ومهنية.