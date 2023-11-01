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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أسكتلندا: الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا استهتار صارخ بحياة الإنسان

جباليا
جباليا
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وصف الوزير الأول الاسكتلندي، حمزة يوسف، الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، بأنها "استهتار صارخ بحياة الإنسان".
وقال الوزير الأول الاسكتلندي، حسبما أوردت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم الثلاثاء، "إن الضربة يجب إدانتها بشكل لا لبس فيه"، مضيفًا "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لا أقل من ذلك".
 

اسكتلندا مخيم جباليا