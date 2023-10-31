رئيس جامعة المنوفية يستهل الاجتماع الدوري بدقيقة حداد على أرواح شهداء غزة

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة لشهر أكتوبر ٢٠٢٣ بحضور الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

استهل رئيس الجامعة الجلسة بدعوة المجلس للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزه، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأكد باسم المجلس دعمه الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحماية أمن الدولة المصرية، وإعلان مجلس الجامعة تأييده الكامل لإدانة مصر والقيادة السياسية ضد كافة الأعمال العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المدنيين، ودعم كافة الاجراءات التي تتخذها القيادة السياسية في هذا الشأن، وذلك تأكيدا للدور التاريخي للحكومة المصرية والشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية. ومؤكدا على تقديم الجامعة لكافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي والرعاية الاجتماعية والتيسيرات إلي الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع طالبة فسلطينية تدرس بكلية الطب جامعة المنوفية فقدت اسرتها جميعا فى الهجوم الذى يتم على غزه، وتم تقديم كافة سبل الرعاية لها وتلبية احتياجاتها.

وقدم رئيس الجامعة باسم المجلس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي تلبية سيادته لنداء الشعب المصري والإعلان عن ترشحه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في كافة القطاعات، والتأكيد علي أن جميع منتسبي جامعة المنوفية تدعم وتبايع سيادته خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية.

وقبل البدء فى مناقشة جدول الأعمال كرم الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة باسم المجلس الدكتورة رباب مبارك عميد كلية طب الأسنان السابق كأول عميد للكلية، ومجهوداتها التى بذلتها فى تأسيس الكلية واستقبال أول دفعة من الطلاب، موجها لها الشكر والتقدير على ماقدمته، ومتمنيا لها التوفيق فى مهام عملها الجديد عميدا لطب الأسنان بجامعة الملك سالمان.

وتوجهت الدكتورة رباب مبارك بالشكر لرئيس الجامعة ولأعضاء المجلس على هذا التكريم، مشيدة بما عهدته خلال فترة عملها بالكلية ومدى التعاون المثمر الذى تم خلال تلك الفترة لتأسيس الكلية وتجهيزها على أحدث مستوى، ومتمنية التوفيق الدائم لجميع أبناء الكلية والجامعة.

هذا واستعرض رئيس الجامعة أهم الأنشطة والفعاليات التى تمت منذ الجلسة السابقة منها المشاركة في فعاليات افتتاح وختام مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وعدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة من الشباب والإعلاميين والسياسيين ورجال الدين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في كافة القطاعات.

واستقبال اللواء الدكتور ا.ح/ أسامة منصور السواح مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا والعميد محمد السعيد جعفر المستشار العسكري لمحافظة المنوفية ضمن فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة المنوفية للطلاب احتفالاً باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، واستقبال فضيلة الشيخ الشحات العزازي الداعية الإسلامي وإمام وخطيب مسجد الفتاح العليم للحديث في ندوة تثقيفية بعنوان "تعزيز قيم التنمية والانتماء والولاء للدولة المصرية".

والمشاركة فى افتتاح فعاليات معرض المشروعات الذكية والذكاء الاصطناعي لطلاب جامعة المنوفية المقام علي هامش مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات " المنوفية - كفر الشيخ - الغربية" في دورته الثانية والمقام بقصر ثقافة شبين الكوم بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28 والذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم.

والمشاركة في فعاليات الاحتفالية الدولية الكُبرى التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" لإطلاق "عام الأيسيسكو للشباب" وذلك بحضور المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكنور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.

والمشاركة في الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة، وحضور تكريم المتميزين من المتدربين بمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI فرع المنوفية.

وأشار إلى الاجتماع بأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة والرد على شكاوى واستفسارات العاملين وعرض نتائج بحث الشكاوى التي تقدم بها بعض العاملين بالجهاز الإداري، ومخاطبة وزارة المالية وعقد لقاء مع وفد الوزارة للإجابة على استفسارات وشكاوى العاملين ومتابعة الرد على كافة الاستفسارات، موجها العمداء بعقد لقاءات دورية مع العاملين بكل كلية لمعرفة مشاكلهم وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة اللازمة فى نطاق الضوابط والقوانين العامة المعمول بها، لافتا إلى إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين شغل وظائف مديرى الإدارات بمختلف وحدات وكليات الجامعة على مدار الاسبوع الماضى وجارى استكمال باقى المقابلات.

واستقبال الدكتورة سحر إمام مقرر المجلس القومي للمرأة وعميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات وأسامة غيث مسئول التحالف الوطني بالمنوفية وأعضاء المجلس القومي للمرأة علي هامش الحملة التي دشنتها جامعة المنوفية تحت شعار " المرأة صانعة السلام .. بلدي أمانة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمشاركة فى افتتاح فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بحضور ومحمد موسى نائباً عن محافظ المنوفية واللواء أ.ح/ أيمن الأطفيحي مستشار المدير التنفيذي لشئون خدمة المجتمع والأعمال بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأحاط رئيس الجامعة الحضور بما تم في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقام بجامعة الإسكندرية، وأكد علي جاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي طوارئ طبية لتداعيات الأحداث في قطاع غزة، والإحاطة بشأن تفعيل فقرة فى قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية التى تنص على إنشاء مجلس تنسيقى للشئون الصحية بكل جامعة ويشكل برئاسة عميد كلية الطب ويضم فى عضويته عمداء كليات القطاع الصحى بالجامعة والمدير التنفيذى للمستشفيات ويتولى هذا المجلس متابعة السياسات العامة للمستشفيات الجامعية فى نطاق جامعته والتنسيق بين كليات القطاع الصحى بالجامعة وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية فى الجامعة.

هذا ووافق المجلس على تخفيض ١٠٪ للإقامة الدائمة للطلاب الوافدين للفصل الدراسى كاملا بفندق الجامعة وذلك بناء على طلب عدد كبير من الطلاب الوافدين، موجها الشكر للدكتورة غاده حسن المشرف على الوافدين لمجهوداتها البناءة لرعاية الوافدين وتلبية احتياجاتهم.

وناقش رئيس الجامعة مقترح لتكريم الموظف المثالى ومعايير الاختيار وعدد المرشحين وقيمة الجائزة المالية على أن تتم المسابقة دوريا كل ست شهور.

وفيما يخص جامعة المنوفية الأهلية فقد تم اختيار الدكتور أشرف بلبع عميدا للقطاع الطبى، والدكتور إبراهيم هاشم عميدا للقطاع الهندسى، والدكتور أحمد حمدان منسقا لبرنامج الطب بجامعة المنوفية الأهلية.

وقام الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بعرض موضوعات كل قطاع.