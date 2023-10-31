استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أخرين في قصف بمخيم الشاطئ غرب غزة

استشهد أكثر من 10 فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طيران الاحتلال أغار على منزل في مخيم الشاطئ، ما أدى لارتقاء أكثر من 10 شهداء، وإصابة آخرين، كما استهدفت زوارق الاحتلال الحربية منازل المواطنين، غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعب فلسطين، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح.

وأوضح التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، ارتقاء 8485 شهيدا في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 21 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 125 شهيدا والجرحى إلى 2050 جريحا، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.