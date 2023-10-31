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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الشرب بالجيزة: قطع الخدمة عن بعض مناطق فيصل بطريق المنشية

انقطاع المياه بالجيزة
انقطاع المياه بالجيزة
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن مناطق: "فيصل ومتفرعاته، الطالبية، الطوابق، كفر طهرمس".

وأوضحت الشركة، أن سبب قطع المياه يرجع إلى حدوث كسر مفاجئ بخط طرد قطر 1500 مم والخاص بمحطة صرف صحي الطالبية، وذلك نتيجة قيام مقاول بأعمال توسعة طريق المنشية بمنطقة فيصل بكسر الخط أثناء أعمال التوسعة، الأمر الذي أدي إلى توقف المحطة وقطع المياه عن تلك المناطق.

ودفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات وعدد 30 شفاطًا للتمكن من سَحْب المياه الناتجة عن الكسر، والبدء في أعمال الإصلاح.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المُتأثِّرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يُرْجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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