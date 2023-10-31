رئيس الرقابة المالية: الشركات العائلية نماذج مشرفة وطرحها في البورصة يدعم نموها

قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس هئية الرقابة المالية، إن حجم الاستثمارات العائلية والشركات العائلية بمصر تتخطى الـ85% وفقا للبيانات الرسمية وتملك فرص كبيرة للتوسع والاستمرار.

وأوضح خلال مؤتمر الشركات العائلية فرص التوسع والاستثمار الذي ينظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ECAS "، بحضور أحمد الشيخ- رئيس البورصة المصرية، وكبري الشركات العائلية، أن الشركات العائلية تعد نماذج مشرفة علي مدار التاريخ فى السوق المصري ، ووجودها في البورصة، سيكون مفيد لها والسوق.

وذكر فريد أننا نتفهم الصعوبات التي يمر بها كافة المؤسسين بالشركات العائلية، ومدي صعوبة الامور المحاسبية وتحصيل الفواتير وغيرها ونسعى لتيسيرها.

وأشار فريد، أننا نتفهم في مدى صعوبة ومدى الارتباط النفسي للأسر والتي تنجح خاصة فى الفترات الصعبة، وهناك نماذج واضحة وموجودة من ، شركات عائلية كبيرة وناجحة فى مختلف الأسواق.

وشارك في المؤتمر العديد من المؤسسات والشركات العائلية بالسوق المصري، الى جانب نخبة من المؤسسات القانونية المتخصصة من بينها الدكتور طارق رياض والمستشار الدكتور على يس والتي ساهمت في إدارة وتوجيه الجلسات النقاشية بالمؤتمر، وتركزت الجلسات النقاشية بالمؤتمر في أربعة محاور رئيسية " هيكلة وحوكمة الشركات العائلية، استراتيجية التوسع من نطاق الشركات العائلية – الطرح في البورصة، استراتيجية التوسع من نطاق الشركات العائلية – شركات الاستثمار المباشر – الاندماج والاستحواذ، التشريعات القائمة ومدى دعمها للشركات العائلية".

وانتهى المؤتمر الى التوصية بتقديم التسهيلات التي تتيح التوسع في مثل هذا النوع من الشركات، وتدعيم فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر لها، وضرورة إصدار التشريعات المنظمة لها.

و أعلن المركز المصري للتحكيم الاختياري و تسوية المنازعات المالية غير المصرفية متمثلاً في الدكتورة مريان قلدس عن إطلاق أول دورة تدريبية متخصصة في حوكمة الشركات العائلية و فض المنازعات الخاصة بها.