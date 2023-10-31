برلماني: أرض سيناء تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية

أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتماما غير مسبوق من أجل تحقيق التنمية والنهضة في أرض سيناء الحبيبة، حيث تم التحرك نحو سيناء أولا من خلال اقتلاع جذور الإرهاب الغاشم ومكافحته لتحقيق الأمن والأمان وعودة الاستقرار للبلاد.

وأشار "إدريس" في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إلى أنه تم إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين من أجل الارتقاء بحياة الأهالي، فضلا عن تخصيص مليارات الجنيهات من أجل تنمية أرض الفيروز فسيناء تعد على رأس أولويات الدولة ولم تدخر يوما جهدا في سبيل تنميتها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أرض سيناء تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، فعلى مدار تاريخها تعرضت لحروب كثيرة وخاضت الدولة المصرية هذه الحروب من أجل الدفاع عن كل شبر في أرض الفيروز حيث كان آخر هذه الحروب مع الجماعات الإرهابية.

وأشاد النائب أحمد إدريس، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم مع وفد ضم عدد من الوزراء والسياسيين والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب، بأن القرار الاستراتيجي الذى اتخذه الرئيس هو تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب، كما أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية اليوم من تنمية سيناء ، موضحا إنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه.