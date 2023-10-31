قائد الجيش الثاني: طهرنا سيناء من دنس الإرهاب الأسود

أكد اللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، أنّ رجال الجيش الثاني تربوا كسائر رجال القوات المسلحة على مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة، عاقدين العزم على حماية أرضه ومقدرات شعبه.

وأضاف قائد الجيش الثاني الميداني، في مؤتمر بشمال سيناء بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، بثته "القاهرة الإخبارية"، أنّ رجال الجيش الثاني الميداني خلال العشر السنوات الماضية مدعوما من القيادة العامة للقوات المسلحة ورجال الشرطة المدنية على قلب رجل واحد لمقاتلة الإرهاب الأسود بكل قوة وشجاعة حتى تغلبنا عليه وتم تطهير سيناء من دنس الإرهاب الأسود.

وأوضح أنّ الجيش الثاني الميداني أمّن الشركات المدنية المنفذة لمشروعات التنمية في سيناء، كما لفت إلى أنّ رجال الجيش الثاني الميداني مستعدين لبذل كل جهد لحماية الأمن القومي المصري من أي تهديد يواجهه في نطاق مسؤوليتهم.

وأوضح أنّ رجال الجيش الثاني الميداني يعملون على تطهير العبوات الناسفة التي وضعها العناصر الإرهابية في بعض المناطق.