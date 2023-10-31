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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يجرى تجربة عملية لمعدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية

محافظ أسوان يجري
محافظ أسوان يجري تجربة عملية لمعدات وحدة نظافة المنتزهات
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أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تجربة عملية للاطمئنان على جودة وكفاءة معدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية، والتى قرر المحافظ إنشاؤها لدعم منظومة النظافة، وللحفاظ على البانوراما الجمالية التى تم تنفيذها داخل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون في أبهى صورها لاستقبال ضيوف وزائري المحافظة.

وجاء ذلك إستكمالًا للجهود المتواصلة التي تشهدها ملحمة التطوير والتجميل على أرض عروس المشاتي، وتضم معدات الوحدة 30 معدة تشمل 6 عربات وديسك غسيل الأرضيات، و 10 تروسيكل حمولة 1 طن مزود بحاوية مغلقة ذات تشغيل هيدروليكى، و11 معدة شفط مخلفات وأتربة، وتستكمل بتوريد 2 مكنسة كهربائية، وعربة غسيل أرضيات، وذلك بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة.

وأثناء تفقده للمعدات برفقه المهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة بالمحافظة ، والمهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات الصلبة، أكد اللواء أشرف عطية على أننا نعمل بكل جد لإنجاح منظومة النظافة الجديدة داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة من خلال دعم المنظومة بكافة السيارات والمعدات لتحقيق رضا المواطن فى الشارع الأسوانى، وخلق الأجواء الجمالية والحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية ، وأيضاً المصريين.

وأوضح أنه تم التوجيه لإجراء الصيانة والفحص الفنى المستمر ، وتوفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها لكى تعمل كافة السيارات والمعدات بالجودة والكفاءة التى تعطى لها الإستدامة والإستمرارية فى عملها على أكمل وجه.

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تجربة عملية معدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية أخبار محافظة أسوان
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