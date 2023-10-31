اليوم.. مؤتمر صحفي لمباراة الأهلي وصن داونز بحضور كولر والشناوي

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي قائد الفريق، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

ويبدأ المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي مساءً ويتحدث المدير الفني وقائد الفريق عن المباراة في حضور وسائل الإعلام.

ولم يكن الأهلي في أفضل حالاته بمباراة الذهاب وفشل في إنهاء "عقدة" صن داونز بعدم السقوط في جنوب أفريقيا، وظهر أكثر من لاعب بعيدين عن مستواهم تماماً وفى مقدمتهم، مروان عطية وأفشه ورامي ربيعة ومحمد هاني.

فلم يكن الأهلي شرساً من الناحية الهجومية، وغاب عنه التوفيق في الفرص القليلة التي سنحت للاعبين، ولم يُحسن صلاح محسن استغلال الفرص القليلة التي أتيحت له، ونفس الأمر بالنسبة للفرنسي أنتوني موديست الذي حل بديلاً في الدقيقة 68 لكنه اختفى تماماً.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة بإستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بيرو أتلتيكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.