الأسهم الأوروبية ترتفع مع تراجع عوائد السندات

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية أسبوع التداول، اليوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض عوائد السندات مع تقييم المستثمرين بيانات التضخم الرئيسة، في حين واصل سهم شركة سيمنس إنرجي الصعود مع استمرار المحادثات بخصوص ضمانات متعلقة بمشروعاتها.

فقد ارتفع المؤشر ستوكس 600 عند الإغلاق 0.4 بالمئة بعد تراجعه أكثر من أربعة بالمئة في الأسبوعين الماضيين.

ودعم الأسهم انخفاض عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو.

وأظهرت بيانات تراجع التضخم في ولاية نورد راين فستفاليا الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ألمانيا في أكتوبر الجاري، في حين استقر التضخم في إسبانيا على أساس سنوي هذا الشهر عند مستوى 3.5 بالمئة الذي سجله الشهر الماضي.

وأغلق المؤشر داكس الألماني مرتفعًا 0.2 بالمئة لكن سهم إنفينيون تكنولوجيز هوى 6.4 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس بعد خفض بنك الاستثمار الأوروبي ستيفل السعر المستهدف للسهم.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع تعليقات البنوك المركزية في اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا بخصوص السياسة النقدية، كما سيتابعون بيانات التضخم في أوروبا بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير الأسبوع الماضي.

وحققت أسهم قطاع الرعاية الصحية أعلى مكاسب إذ صعدت 1.1 بالمئة مدعومة بقفزة زادت على اثنين بالمئة لكل من سهمي نوفو نورديسك وسانوفي.

وتصدر سهم سيمنس إنرجي المؤشر ستوكس 600 بعد أن قفز 12.7 بالمئة على إثر تصريحات لرئيس مجلس إدارة الشركة بأنها لا تحتاج إلى أموال من الحكومة بينما تواصل محادثاتها مع برلين على ضمانات متعلقة بمشروعاتها.

وارتفع سهم داسو 2.3 بالمئة بعد أن رفع (جيه. بي مورجان) مستوى تقييم شركة صناعة البرمجيات الفرنسية بفضل تحسن مسار التراخيص وعوائدها من صفقات كبرى.

كما انخفض سهم (إتش.إس.بي.سي) 2.3 بالمئة بعد أن زادت الأرباح الفصلية لأكبر بنك في أوروبا إلى المثلين لكنها كانت دون التوقعات.