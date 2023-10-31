الداخلية تنفي ادعاءات أبواق الجماعة الإرهابية بشأن ملابسات وفاة مسجل جنائي في بورسعيد

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعدى أحد رجال الشرطة ببوسعيد على شاب مما أدى إلى وفاته، مؤكداً أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد بتاريخ 26 سبتمبر الماضى من ضبط أحد العناصر الجنائية الهاربة (محكوم عليه بالحبس فى 3 قضايا جنائية) وذلك لقيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها مشغولات ذهبية ومبلغ مالى "من داخل سيارة خاصة بإحدى السيدات" وإعترافه بسرقتها، وحال إرشاده عن مكان إخفائه للمسروقات قام بمباغتة القوات والتقاط آله حادة من الأرض وحاول التعدى على القوات وأحدث إصابة بنفسه، وتم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى، وأكد المصدر أن تلك الادعاءات تأتى فى إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة.