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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة الذهبية.. فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة سقراط

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
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فاز فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد ومنتخب البرازيل بجائزة سقراط للأعمال الخيرية من مجلة “فرانس فوتبول”، في الحفل المقام حاليًا بفرنسا، حيث تواجد العديد من النجوم.

توج فينيسيوس بجائزة سقراط بناء على الأعمال الخيرية التي قام بها طوال العام الماضي، حيث أصبح النجم البرازيلي، هو ثاني لاعب يتوج بالجائزة عقب ساديو ماني والذي حصدها في عام 2022.

وتضم قائمة المرشحين للجائزة فرانس فوتبول 30 لاعبًا، وتتواجد فيها أسماء كبيرة في عالم كرة القدم مثل كيليان مبابي وكريم بنزيما وكيفين دي بروين، بجانب محمد صلاح وميسي، والعديد من الأسماء القوية في العالم.

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