الكرة الذهبية.. بيلينجهام أفضل لاعب شاب في العالم

نال الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد جائزة أفضل لاعب شاب في عام 2023، المسماه بـ“جائزة كوبا” وذلك خلال حفل “الكرة الذهبية”، المقامة حاليًا بفرنسا.

واستطاع بيلينجهام صاحب الـ 20 عامًا، أن يحصد جائزة أفضل شاب بسبب المستويات الرائعة التي قدمها مع بوروسيا دورتموند الألماني ومنتخب إنجلترا، بجانب ريال مدريد هذا الموسم، والنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية.

وتضم قائمة المرشحين للجائزة 30 لاعبًا، وتتواجد فيها أسماء كبيرة في عالم كرة القدم مثل كيليان مبابي وكريم بنزيما وكيفين دي بروين، بجانب محمد صلاح وميسي، والعديد من الأسماء القوية في العالم.