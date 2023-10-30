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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 151 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة في دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
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شنت مديرية الطب البيطري في محافظة دمياط حملة مكبرة لضبط ومراقبة الاسواق بقيادة الدكتور ايهاب شكري مدير عام الطب البيطرى، بضرورة متابعة الاسواق وتكثيف المرور عليها ومن خلال جولة أطباء الادارة. 

وقام الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وبرفقته الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش  بالاشتراك مع الرقابة التموينية.

تمكنت الحملة من ضبط 151 كيلو جرام من  اللحوم  المستوردة والمعدة  للبيع علي انها بلديه، فيليه دواجن، مجزاءات الدواجن المتبلة اللحوم المفرومة، والحواوشي، وتم تحرير محاضر للمخالفين وفى انتظار قرار الجهات المعنية.

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