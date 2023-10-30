ضبط 151 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة في دمياط

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة دمياط حملة مكبرة لضبط ومراقبة الاسواق بقيادة الدكتور ايهاب شكري مدير عام الطب البيطرى، بضرورة متابعة الاسواق وتكثيف المرور عليها ومن خلال جولة أطباء الادارة.

وقام الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وبرفقته الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش بالاشتراك مع الرقابة التموينية.

تمكنت الحملة من ضبط 151 كيلو جرام من اللحوم المستوردة والمعدة للبيع علي انها بلديه، فيليه دواجن، مجزاءات الدواجن المتبلة اللحوم المفرومة، والحواوشي، وتم تحرير محاضر للمخالفين وفى انتظار قرار الجهات المعنية.