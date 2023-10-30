كاف يعلن طاقم حكام مباراة الأهلى وصن داونز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن طاقم حكام مباراة الأهلي وصن دوانز التي ستقام في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ويقود المباراة تحكيميا السنغالي عيسى سي حكما للساحة ويعاونه كل من مواطنه جبريل كامارا ونهى بانجورا، وعلاو محمد حكما رابعا ويتواجد على تقنية الفيديو كل من الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.

وخسر الأهلي مباراة الذهاب في بريتوريا عصر الأحد الماضي بهدف دون رد، ويحتاج إلى الفوز بفارق هدفين لضمان عبور تلك العقبة وبوغ الدور النهائي في البطولة التي تقام للمرة الأولى.