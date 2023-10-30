ننشر أبرز قرارات الجلسة ٢٠٠ لمجلس جامعة دمياط

انعقد اليوم الإثنين، بقاعة مجلس جامعة دمياط، بمبنى الإدارة العامة، مجلس الجامعة بجلسته رقم 201 برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط، وعضوية نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة

واستهل رئيس جامعة دمياط المجلس بتوجيه الشكر إلى العمداء أعضاء مجلس الجامعة وذلك نظراً لإنتظام الدراسة والإلتزام بالجداول الزمنية المعلنة تزامنًا مع بدء العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، مما كان له بالغ الأثر في حسن سير العملية التعليمية

كما تم الموافقة على مشروع إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية واتخاذ الإجراءات الازمه لهذا الشأن .والتي سوف تضم العديد من التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

ثم انتقل الى موضوعات المجلس، حيث تم الموافقة على منح عدد ٣ لقب علمى لدرجة أستاذ، وتعيين عدد ٤ بدرجة مدرس ، ومنح عدد ١١ درجة دكتوراه، ومنح عدد ١٨ درجة الماجستير.

كما قام الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، زيارة تفقديه لمباني المدن الجامعية للطالبات، حيث رافقه الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،

في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة؛ للاطمئنان على سير العمل بها.

حيث تفقد رئيس الجامعة المطابخ ومعدات الطهي للتأكد من مستوى الخدمة في المطعم، كما أطمئن سيادته من الطلاب على الوجبات المقدمة لهم وتناول وجبه الغذاء مع الطالبات واستمع لمقترحاتهم في حضور مسؤولي المدينة الجامعية، والاطمئنان على الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية لهم ، موجهاً بتلبية كافة طلبات طلاب المدن الجامعية وتذليل كافة العقبات التى تواجههم خلال إقامتهم بالمدن الجامعية، بما يساعدهم على النجاح والتفوق،