رئيس حزب الإصلاح: ظهرت "سردية أممية" جديدة للصراع في فلسطين

أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بتصريحات كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتي أدلى بها في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد زيارته لمعبر رفح من الجانب المصري والتي دعا فيها إلى وقف العدوان في غزة وإلى نيته في زيارة غزة دعمًا لحقوق المدنيين هناك.

وأكد عبد العزيز بأن تصريحات السيد خان تشير إلى تغير في خطاب المنظمات الدولية في اتجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق المدنيين العزل في الأراضي المحتلة.

وأشار هشام بأن تلك التصريحات إذا ما تم ضمها إلى تصريحات السيد الأمين العام للأمم المتحدة فنحن أمام "سردية أممية" جديدة للصراع في فلسطين.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أهمية البناء على هذا التغير في الموقف العالمي والدولي للتأسيس لواقع جديد في الصراع العربي الاسرائيلي يعيد الحقوق لأصحابها.