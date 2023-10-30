أسوان تواصل تنظيم دورات تدريبية بريادة الأعمال يستفيد منها 300 سيدة وفتاة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة باستكمال تنظيم سلسلة الدورات التدربيية لريادة الأعمال والتى إستمرت على مدار يومين واستهدفت تدريب 300 سيدة وفتاة بمركز أسوان، وذلك إستمراراً لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .

ووجه اللواء أشرف عطية بتكثيف الجهود المبذولة وتوفير أوجه الدعم والتعاون اللازم لمواصلة تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات التى تساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع القومى والذى أطلقه الرئيس السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أن الدورات التدريبية يتم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وتهدف إلى التدريب على العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد ، بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال والابتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، فضلاً عن كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات .

وأشارت إلى أن الدورات التدريبية إستهدفت أيضاً شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وبيان خطوات التسجيل والترخيص فى أى مشروع جديد، علاوة على التعرف على عدد من جهات التمويل والإقراض، وغيرها من الموضوعات الهامة التى تساهم فى تنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لاقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبما يساهم فى تعزيز التمكين الإقتصادى للمرأة باعتبارها محور الأسرة المصرية .

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