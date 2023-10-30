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الإثنين 30 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: 21.3 ٪ انخفاضا فى إصابات العمل عام 2022

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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اصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء  اليوم   الاثنين، النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منـشآت الـقطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمـال الـعـام والقطاع الخاص ( 50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري عام  2022 ومن أهم المؤشرات الإحصائية انه بلغ إجمالى عدد حالات إصابات العمل 9857 حالة عام 2022 وقد بلغ عدد ( الذكور 8691 حالة ،1166 حالة إناث ) مقابل 12527 حالة عام 2021 بإنخفاض قدره 2670 حالة بنسبة إنخفاض قدرها 21.3%.
واوضح الجهاز انه بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي  1642 حالة بنسبة  16.7 ٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 2845 حالة بنسبة   28.9 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر)  5075 حالة  بنسبة   51,5 ٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة  3.0  ٪     من إجمالي عدد الحالات .
 

كما بلغ عدد حالات إصــابـــات العمل للذكور 8691 حالة بنسبة  88.2٪  والإناث 1166 حالة بنسبة  11.8 ٪  من إجمالي عدد الحالات .    
 

وسجلت  محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2379 حالة بنسبة 24.1٪ ، يليها محافظة الاسكندرية بعدد 1282حالة بنسبة  13.0٪ ، بينما لم تسجل محافظات المنيا وأسوان أى حالات إصابات عمل.
وسجلت  مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 3270 حالة  بنسبة  33.2٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3  ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد 40 حالة  بنــسبــة    4 ,0 ٪  من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .  
واشار الجهاز الي انه سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 5413 حالة بنسبة 54.9٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد  892 حالة بنسبة   9.0٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل . 
 

وبلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2733 حالة بنسبة27.7٪ ، يليها( الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء  ) 2506 حالة بنسبة  25,4 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 16 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.

الاحصاء انخفاض إصـابـات الـعمـل عام 2022