"فاو": نصيب الفرد من المياه بالمنطقة العربية الأقل على مستوى العالم

أكد أحمد مختار رئيس السياسات في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أن المياه هي "ذهب العصر الحالي"، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه في المنطقة العربية هو الأقل على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "دعم الفوائد المشتركة لإجراءات التكيف مع إدارة المياه والنمو الاقتصادي" ،اليوم الاثنين، ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وقال مختار، إن هناك زيادة في استهلاك المياه، وإن هناك العديد من السياسات التي أدت إلى تخفيض نصيب الفرد من المياه، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة تستلزم استخدام الزراعة الذكية واستخدام أساليب ري حديثة لتوفير المياه .. لافتا إلى أن القطاع الزراعي هو الأقل كفاءة في استخدام المياه ويجب تحسينه، وينبغي تطبيق خطوات على المديين القصير والبعيد لتوفير المياه وتعزيز التكنولوجيا في هذا المجال، فضلا عن تعزيز الاستثمارات.

وأشار إلى ضرورة تخصيص 10 % من حزم الدعم لترشيد المياه، ولتحقيق تغييرات في هذا المجال، لتحسين جودة المياه واستخداماتها.

وإنطلق أمس الأحد، إسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم .