كولر يستقر على الدفع بـ"ياسر إبراهيم" أمام صن داونز

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على عودة ياسر إبراهيم مدافع الفريق للظهور في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر في مباراة صن داونز بإياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وجلس ياسر إبراهيم على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب أمام بطل جنوب أفريقيا، وشارك الثنائي محمد عبد المنعم ورامى ربيعة في التشكيل الأساسي، ليقرر المدرب السويسري عودة اللاعب لتدعيم خط الدفاع في المواجهة المرتقبة بحثاً عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية بالدوري الأفريقي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز في الثامنة مساء بعد غد الأربعاء بإستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وقدم الأهلي مباراة متواضعة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في اللقاء الذى جمعهما عصر الأحد، بإستاد لوفتوس في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، سجل ثابيلو ماسيكو هدف صن داونز في الدقيقة 53 ، لينتظر الفريقان حسم التأهل إلى نهائي البطولة في مباراة الإياب.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجي التونسي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد في المغرب.

تخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 في دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.



بينما تخطي صن داونز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد في أنجولا وتعادل سلبيا إيابا في بريتوريا.