ننشرحركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى الدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه جرى اليوم الاثنين اعتماد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة وعددهم 17 إدارة تعليمية وذلك بناءً علي تقييم لجنة القيادات بالمحافظة والتي تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية مختصين في تقييم أداء القيادات والعاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة.

وأكد أنه تم عقد اختبارات لكافة مديري الإدارات والوكلاء والمتقدمين الجدد علي أسس من الشفافية والكفاءة لإختيار الأفضل من حيث الكفاءة المهنية ، وانتقاء الأفضل منهم للقيادة وفقاً لمعايير الجودة والإدارة والقدرة علي القيادة وتحقيق رؤية التطوير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية.

وأضاف أن حركة تنقلات وتكليف مدير الإدارات التعليمية شملت تكليف أحمد يحيى أحمد إسلام للعمل مدير ادارة غرب المنصورة التعليمية بدلا من تسيير اعمال مدير ادارة غرب المنصورة التعليمية ونقل عادل فؤاد علي ابراهيم من مدير إدارة أجا التعليمية للعمل مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية والإبقاء علي عماد عيد الدوماني مديرا لإدارة طلخا التعليمة وتكليف محمد عبد الرحمن القصبي وكيل إدارة السنبلاوين التعليمية للعمل مدير إدارة بلقاس التعليمية وتكلييف محمد ابراهيم محمد ابراهيم للعمل مديراً لإدارة السنبلاوين التعليمية بدلاً من تسيير اعمال مدير إدارة السنبلاوين وتكليف كمال إبراهيم عبد القادر وكيل إدارة منية النصر التعليمية مديراً لإدارة شربين التعليمية وتكليف شوقي على الجوهري مديراً لإدارة ميت غمر التعليمية بدلاً من تسيير اعمال مدير ادارة ميت غمر ونقل عرفه حسين رمان من مدير إدارة الجمالية التعليمية للعمل مديراً لإدارة أجا التعليمية ونقل ايهاب فتح الله من العمل مديراً لإدارة بنى عبيد التعليمية للعمل مديراً لإدارة دكرنس التعليمية والإبقاء علي السيد إبراهيم درويش مديراً لإدارة تمي الامديد التعليمية والإبقاء علي محمد معاطي عطيه مديراً لإدارة نبروه التعليمية وتكليف حسام محمد عبد الحميد وكيل إدارة طلخا التعليمية لتسيير أعمال مدير ادارة منية النصر لحين شغلها قانونا ونقل أشرف محمد الغرباوي من العمل مدير إدارة بلقاس التعليمة للعمل مدير إدارة بني عبيد التعليمية وتكلييف محمد عبد المنعم عبد العزيز وكيل إدارة ميت سلسيل التعليمية للعمل مدير إدارة الجمالية التعليمية ونقل رضا محمد عبده صبح المكلف بتسيير اعمال مدير إدارة المطرية التعليمية للعمل مدير إدارة ميت سلسيل التعليمية وتكليف إبراهيم أحمد الشربيني عصر للعمل مديراً لإدارة المنزلة التعليمية بدلاً من تسيير اعمال مدير ادارة المنزلة وتكليف محمود فوزي الصغير وكيل إدارة المطرية التعليمية للعمل مدير إدارة المطرية التعليمية .

وأوضح أن حركة تنقلات وتكليف وكلاء الإدارات التعليمية شملت نقل طارق أنور عبده محفوظ من وكيل إدارة بنى عبيد التعليمية للعمل وكيل إدارة غرب المنصورة التعليمية وتكليف ابراهيم جمعه منصور اخصائي خبير تكنولوجيا بمديرية التربية والتعليم للعمل وكيل إدارة شرق المنصورة التعليمية ونقل سعاد محمد أبو عيش من العمل تسيير اعمال وكيل إدارة شربين التعليمية للعمل وكيل إدارة طلخا التعليمية وتكليف محمد يحيي حجاج معلم خبير لغة انجليزية بإدارة غرب المنصورة للعمل وكيل إدارة بلقاس التعليمية ونقل محمد عبد الله شعبان من العمل وكيل ادارة غرب المنصورة التعليمية للعمل وكيل إدارة السنبلاوين التعليمية وتكليف آمال السيد أحمد معلم خبير اقتصاد منزلي بإدارة نبروه التعليمية للعمل وكيل إدارة شربين التعليمية وتكليف عبد الحميد ابراهيم شعيب للعمل وكيل إدارة ميت غمر التعليمية بدلا من تسيير اعمال وكيل إدارة ميت غمر التعليمية ونقل عبد العظيم أحمد هلال من العمل وكيل ادارة شرق المنصورة التعليمية للعمل وكيل إدارة أجا التعليمية والإبقاء علي ممدوح محمد أبو العز وكيلاً لإدارة دكرنس التعليمية وتكليف عبد القادر عسكر سالم أخصائي خبير اجتماعي بإدارة السنبلاوين للعمل وكيل إدارة تمي الامديد التعليمية وتكليف أنور الحسانين محمد عبد اللا للعمل وكيل إدارة نبروه التعليمية بدلاً من تكليفه بتسيير اعمال وكيل إدارة نبروه التعليمية وتكليف صابرين المهدي عبد المطلب أخصائي خبير صحافة و اعلام بإدارة منية النصر للعمل وكيل إدارة منية النصر التعليمية وتكليف ليلي معروف صالح معلم خبير لغة انجليزية بإدارة دكرنس للعمل وكيل إدارة بني عبيد التعليمية والابقاء علي الشحات إبراهيم السيد وكيلاً لإدارة الجمالية التعليمية وتكليف محمد علي ابراهيم أخصائي أول أ اجتماعي بإدارة غرب المنصورة للعمل وكيل إدارة ميت سلسيل التعليمية وتكليف المأمون أحمد العدل أخصائي خبير صحافة و اعلام بإدارة اجا للعمل وكيل إدارة المنزلة التعليمية ونقل أحمد الخضر مجاهد من العمل وكيل إدارة المنزلة التعليمية للعمل وكيل إدارة المطرية التعليمية .

الجدير بالذكر أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير العمل داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال رفع كفاءة القيادات التنفيذية والعاملين داخل أجهزة الدولة المختلفة لضمان تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين علي اكمل وجه وفي المقدمه تطوير العملية التعليمية لأنها الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية الحديثة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في هذا الشأن.