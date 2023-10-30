تعرف على موعد عودة بعثة الكاراتيه للقاهرة بعد إنجازات بطولة العالم بالمجر

تصل بعثة منتخب مصر للكاراتيه للكبار ولذوي الاحتياجات الخاصة إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، وذلك بعد انتهاء المشاركة في منافسات بطولة العالم والتي أقيمت في مدينة بودابست بالمجر.

ومن المقرر أن تعود البعثة إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسيكون في استقبالها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة، وذلك بعد الإنجازات التاريخية التي تم تحقيقها.

فقد احتل المنتخب المصري للكبار المركز الثاني في جدول الترتيب العام ببطولة العالم، حيث حصد المنتخب 8 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وأربع ميداليات برونزية.

حقق الميداليات الذهبية كلًا من: “عبد الله ممدوح، ويوسف عماد“.

بينما حصل على الميداليات الفضية كلًا من: “منتخب مصر كوميتيه جماعي رجال، والبطل المصري طه طارق“.

وحصد الميداليات البرونزية كلًا من: “فريق الكاتا جماعي سيدات، نورسين علي، منة شعبان، ريم سلامة“.

على الجانب الآخر، حقق المنتخب المصري لذوي الاحتياجات الخاصة إنجازًا تاريخيًا بعد حصد المركز الأول في جدول ترتيب البطولة متفوقًا على إسبانيا واليابان، وذلك برصيد 9 ميداليات متنوعة بواقع ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية وخمس ميداليات برونزية.

وتوج بالميداليات الذهبية كلًا من: “عبد العزيز عاصم، سلمى علاء، أحمد وحيد“، وحققت اللاعبة نادين يوسف الميدالية الفضية.

وحصل على الميداليات البرونزية كلًا من: “حازم محمد، مصطفى أبو الفتوح، عادل شباب، مروة أحمد، وروان خليل“.

ووجه محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، الشكر والتقدير للاعبي المنتخب المصري بعد النتائج التاريخية والميداليات التي تم حصدها في منافسات البطولة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر كبير من المسؤولية وقاموا برفع علم مصر عاليًا.