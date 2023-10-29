مطار الأقصر يستقبل أولى رحلات الشارتر الإسباني للموسم الشتوي.. صور

استقبل مطار الأقصر الدولي أول رحلة لطيران إحدى الشركات الأسبانية، مساء اليوم الأحد، قادمة من مطار برشلونة، وذلك في إطار تسيير رحلة أسبوعيا من برشلونة إلى الأقصر، خلال الموسم الشتوي الحالي لدعم السياحة الثقافية.

وكانت إحدي الشركات الإسبانية، قد أعلنت تسيير رحلات أسبوعية من الأقصر إلى برشلونة الإسبانية عبر طائراتها طراز إير باص A320 والتى تصل سعتها 186 راكباً ، مؤكدة أن تيسيرها لهذه الرحلات تأتى فى إطار بداية نشاطها بمصر، وتلبية لمطالب السائحين الراغبين فى زيارة مصر، حيث من المقرر أن تستمر تلك الرحلات الجوية المباشرة من مطار برشلونة الإسباني إلي مطار الأقصر الدولي طوال فصل الشتاء بعدد رحلة واحدة أسبوعيا مباشرة فيما يعرف بأولى رحلات الشارتر.

وتم استقبال الطائرة في مطار الأقصر الدولي بالتحية المنصوص عليها، والمتبعة بجميع مطارات العالم وهي رش المياه من سيارات الإطفاء على شكل قوس على الطائرة تعبيرا عن الترحيب بأولى الرحلات، حيث يعد رش الطائرات بالمياه في المطارات عرف دولي للترحيب بالخطوط وطرازات الطائرات الجديدة التي تسير رحلاتها لمطار ما للمرة الأولى.

من جانبه، قال محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، لـ"البوابة نيوز" أن السوق الإسبانية تتصدر حاليًا المركز الأول فى الجنسيات المتدفقة على السياحة الثقافية، لافتاً إلى أهمية الرحلة واعتبارها بشرة خير سيتبعها العديد من الرحلات من الكثير من الدول الأوروبية ودول جنوب شرق أسيا، مؤكدًا أن كل المنشآت الفندقية الثابتة والعائمة بالأقصر، جاهزة لاستقبال السياح الأسبان.

وأكد عثمان، أن اللجنة ستبحث تنفيذ العديد من الفعاليات التي تعمل على تشجيع السياح الأسبان على دعوة ذويهم لزيارة الأقصر، كونهم الوحيدون الذين يقومون بزيارة المحافظة خلال فصل الصيف بأعداد كبيرة على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، ويكررون الزيارة مرة أخرى في فصل الشتاء.

الشارتر الأسباني (4)

الشارتر الأسباني (3)

الشارتر الأسباني (2)