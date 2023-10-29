سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: دعم أمريكا لإسرائيل في حرب غزة جريمة

قال السفير عبدالرحمن الفرا، سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إن هناك دعما أمريكيا كبيرا لإسرائيل لشن حربها على غزة، لافتا إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة جريمة.

أضاف خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن كل جرائم إسرائيل ضد أهالي غزة موثقة أمام العالم، موضحا أن الإعلام الغربي والأوروبي يتجاهل المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

ووجه الفرا، الشكر إلى الإعلامي أحمد موسى، لقيامه بفضح المجازر الإسرائيلية في غزة، كذلك قناة صدى البلد على مدار الأيام الماضية.

وأشار الفرا، إلى أن الأولوية الآن النظر إلى حل القضية الفلسطينية لإحلال السلام في المنطقة، مشددا على أن موجة العنف ستعود للمنطقة إذا لم تحل القضية الفلسطينية، ولابد من حل عادل للاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية.

ونوه بأن رئيس وزراء إسبانيا دافع عن القضية الفلسطينية وطالب بوقف إطلاق النار في الاتحاد الأوروبي، مبينا أن هناك بعض القادة الأوروبيين وأمريكا تريد أن تغير التاريخ، وتريد الولايات المتحدة الأمريكية أن توثق تاريخ القضية الفلسطينية من يوم 7 أكتوبر.

واستنكر موقف ألمانيا بشأن القضية الفلسطينية، موضحا أنه كان يتمنى أن يكون لها موقفا مشرفا من القضية الفلسطينية.

