8 ميداليات متنوعة.. حصاد المنتخب المصري للكاراتيه في بطولة العالم بالمجر

أسدل الستار على منافسات بطولة العالم للكبار للكاراتيه، والتي أقيمت خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 29 أكتوبر في مدينة بودابست بالمجر.

احتل المنتخب المصري للكاراتيه المركز الثاني في جدول الترتيب العام ببطولة العالم، حيث حصد المنتخب 8 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وأربع ميداليات برونزية.

وقد أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالميداليات التي حققها لاعبو المنتخب المصري معبرًا عن سعادته الكبيرة بعد تحقيق هذا الإنجاز الكبير والميداليات العديدة في منافسات البطولة ورفع علم مصر عاليًا.

ومن جانبه، قدم محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، الشكر والتقدير للاعبي المنتخب المصري بعد النتائج التاريخية التي تم تحقيقها، مشيرًا إلى الروح الرياضية العالية بين اللاعبين.

وقد توج فريق الكاتا جماعي سيدات والذي يضم كلًا من: “أسماء مجدي، نهى عنتر، وآية هشام“ بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم.

كما حقق منتخب مصر كوميتيه جماعي رجال إنجازًا تاريخيًا بحصد الميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم.

وكان قد توج البطل المصري عبد الله ممدوح بالميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه فردي رجال وزن 75 كجم، كما حقق اللاعب يوسف عماد الميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه فردي رجال وزن -84 كجم.

وحقق البطل المصري طه طارق الميدالية الفضية في منافسات كوميتيه وزن +84 كجم.

توجت البطلة المصرية نورسين علي بالميدالية البرونزية عقب فوزها على بطلة تونس بنتيجة 6-2 في منافسات كوميتيه وزن -61 كجم.

كما حققت اللاعبة منة شعبان الميدالية البرونزية في منافسات فردي سيدات وزن+68 كجم، وحصدت ريم سلامة الميدالية البرونزية بعد فوزها على بطلة الصين في منافسات كوميتيه وزن -50 كجم.

بينما حقق اللاعب عمرو علاء المركز الخامس في منافسات كوميتيه وزن -60 كجم، وأيضا احتل كريم غالي المركز الخامس في منافسات الكاتا فردي رجال.