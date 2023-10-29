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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا تدين إرهاب المستوطنين

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أدانت فرنسا بشدة في بيان وزارة أوروبا والشؤون الخارجية اليوم الأحد، حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، هجمات المستوطنين التي أدت إلى مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة في قصرة والساوية، وكذلك التهجير القسري لعدد من التجمعات السكانية في المنطقة (ج). 

وقالت في بيانا لها: يتزايد العنف الذي يرتكبه المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين، إنها غير مقبولة ويجب أن تتوقف. 

ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية السكان الفلسطينيين، ولا سيما مجتمع سوسيا الذي تلقى تهديدات وشيكة.

وزارة أوروبا والشؤون الخارجية فرنسا هجمات المستوطنين الفلسطينيين السلطات الإسرائيلية