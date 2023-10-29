الدورى الإسبانى.. ريال بيتيس يحقق فوز صعب على أوساسونا

حقق فريق ريال بيتيس فوز مهم على نظيره أوساسونا، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "ستاد بينتو فيامارين"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء هدفى اللقاء لصالح ريال يبتيس عن طريق اللاعب ويليان خوسي دي سيلفا فى الدقيقة الـ 45، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب إيسكو فى الدقيقة الـ 90 من عمر اللقاء، بينما جاء هدف أوساسونا عن طريق اللاعب روبين غارسيا سانتوس فى الدقيقة الـ 45.

بهذا الفوز رفع فريق ريال بيتيس رصيده إلى النقطة 17 فى المركز السابع، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 13 فى المركز الـ 11 من ترتيب الليجا.