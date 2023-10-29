النائب رفعت شكيب يطالب بمحاكمة إسرائيل على مذابحها الدموية

أكد النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، أن مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، بشأن مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة، يؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لإيقاف العدوان الإسرائيلي، وإنقاذ الأشقاء في فلسطين.

وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن مصر لن تتخلى عن فلسطين مهما كانت التحديات والصعوبات، وسيظل موقفها ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية، متسائلاً: "أين المجتمع الدولي والبرلمان الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين العزل في فلسطين"؟

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إفلات إسرائيل من العقاب كل مرة جعلها تمارس أعمالها الإرهابية بشدة ضد الأبرياء في فلسطين، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لإيقاف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ومحاكمة إسرائيل على المذابح الدموية التي تنفذها في فلسطين.

واختتم النائب رفعت شكيب: "إن الكيان الصهيوني يسعى إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وذلك مرفوض تمامًا، ولن نفرط في حبة رمل واحدة من أرض الفيروز".