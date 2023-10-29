طرح وتوزيع 8 أطنان سكر على قرى مركز ناصر ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في منافذ بيع السلع المتنقلة، لبيع السلع الأساسية والاستراتجية، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ،عرضه اللواء حازم عزت السكرتير العام ، وتضمن الإشارة إلى طرح وتوفير 8 أطنان من السكر بسعر 27 جنيهاً على المواطنين بقرى مركز ناصر ( اشمنت ،بني عدي ، دلاص ، الحمام ) وتوابعها حيث تم البيع بواقع 2 كيلو لكل أسرة، وذلك تحت إشراف مديرية التموين بقيادة المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة ، ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة "د.علاء سعيد" مدير الوحدة ومسؤول المعارض والأسواق وبالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة علي يوسف، وبحضور مصطفى الدمرداش نائب رئيس المدينة، شريف الحميلي مدير تموين ناصر، ومفتشي التموين بإدارة ناصر ،روؤساء القرى الأربع ومكاتب التموين.