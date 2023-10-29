أشعة مقطعية على قدم شلبي لتحديد حجم إصابته

يخضع مصطفى شلبي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لأشعة مقطعية اليوم الأحد، لتحديد مدى إصابته التى تعرض لها خلال إنبى، مساء الجمعة الماضي بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

وأوضح الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، أن مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم بعد المباراة مباشرة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يعاني من كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدعي وضع قدمه في جبيرة.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن شلبي سيخضع لفحوصات طبية مستمرة من أجل متابعة الإصابة؛ ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع.

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.