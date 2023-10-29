طقس الإسكندرية.. ارتفاع في درجات الحرارة وتحذيرات من الشبورة المائية المستمرة

سيطرت منذ ساعات الصباح شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والزراعية، وسط تحذير من هيئة الأرصاد الجوية عن توخي الحذر للسائقين سواء السيارات الخاصة أو النقل بمختلف أنواعها، حيث تشهد مدينة الإسكندرية أجواء خريفية معتدلة على معظم أنحاء المحافظة.

وسجلت درجات الحرارة في الصباح 28 درجة مئوية مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في الساعات القادمة، حيث يبدأ موسم الشتاء وانخفاض في درجات الحرارة بداية من شهر نوفمبر، مع سرعة رياح تصل إلى 16 كم/ ساعة، ونسبة رطوبة متوسطة 59%، مع توقعات بعدم سقوط أمطار، وذلك نتيجة عدم وجود أي سحب منخفضة أو كثيفة على سواحل المدينة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها صباح اليوم، مؤكدة على وجود شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا على قائدى المركبات يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، والأجواء خريفية معتدلة الآن على أغلب الأنحاء .

وأكمل البيان أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية ، القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣١ درجة مئوية، السواحل الشمالية ٢٩ درجة مئوية، جنوب سيناء ٣٣ درجة مئوية، شمال الصعيد ٣٤ درجة مئوية، جنوب الصعيد ٣٦ درجة مئوية ، ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة تكون رعدية أحيانا، وتمتد خفيفة إلى خليج السويس وجنوب الصعيد ، درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ٢٣ درجة مئوية .