"أحياء عند ربهم".. جورى بكر تنشر صورة لصور أطفال شهداء غزة

نشرت الفنانة جوري بكر على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره مجمعة لشهداء أطفال غزة.

وظهرت الصورة بشكل ملائكى لشهداء أطفال غزة وهم جالسين على الأرض، وسط حطام ودمار مجازر العدو الإسرائيلي المجرم، وعلقت على الصورة "أحياء عند ربهم يرزقون".

وانهالت تعليقات المتابعين دعماً وتضامناً للشعب الفلسطينى وأطفال غزة، وجاءت التعليقات بالدعاء لأهل فلسطين وشعبها.

يذكر أن الكيان الإسرائيلي يمارس كل جرائم الإنسانية، ويتم قصف المدنيين الفلسطينيين، والعزل والأطفال والنساء والمستشفيات، وحالياً يتم إبادة قطاع غزة من الاقتحام البرى والبحرى والجوى على قطاع غزة من قبل جنود الاحتلال المجرم.