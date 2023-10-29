السيناريست عبدالرحيم كمال: "الآن فرصة لكتابة التاريخ وإعادة الجغرافيا إلى سيرتها الأولى"

نشر الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، رسالة خاصة تضامنا مع الشعب الفلسطينى.

وعلق “كمال” في المنشور قائلا: "الآن فرصة كبيرة لكتابة التاريخ، اكتبوه جيداً واجعلوه نقشا فى جدار القلب، وعلى واجهة الذاكرة، حتى نستطيع غداً أن نعيد الجغرافيا إلى سيرتها الأولى".

وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا والمتابعين، جميعها تضامناً مع الشعب الفلسطينى، والدعاء لأهل فلسطين بوجه عام، وأهل غزة وشعبها بشكل خاص.

يذكر أن الكيان الإسرائيلي المجرم يمارس كل جرائم الإنسانية، ويتم قصف المدنيين الفلسطينيين، والعزل والأطفال والنساء والمستشفيات، وحالياً يتم إبادة قطاع غزة من الإقتحام البرى والبحرى والجوى على قطاع غزة من قبل جنود الاحتلال المجرم.